Москвича арестовали за удар по ягодице незнакомки в метро
В Москве мужчину арестовали на 10 суток за удар по ягодице девушки в метро. Об этом говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Столичный суд постановил арестовать мужчину, который ударил девушку по ягодице на станции метро «Новые Черемушки». Согласно материалам дела, мужчина нанес удар ладонью правой руки в область левой ягодицы женщины, которая шла перед ним.
Суд, изучив обстоятельства, пришёл к выводу, что обвиняемый нарушил морально-нравственные нормы поведения, проявил явное неуважение к обществу, игнорируя правила приличия и интересы пассажиров метро.
Мужчину признали виновным по статье о мелком хулиганстве.
