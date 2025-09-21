Достижения.рф

Москвича арестовали за удар по ягодице незнакомки в метро

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Москве мужчину арестовали на 10 суток за удар по ягодице девушки в метро. Об этом говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.



Столичный суд постановил арестовать мужчину, который ударил девушку по ягодице на станции метро «Новые Черемушки». Согласно материалам дела, мужчина нанес удар ладонью правой руки в область левой ягодицы женщины, которая шла перед ним.

Суд, изучив обстоятельства, пришёл к выводу, что обвиняемый нарушил морально-нравственные нормы поведения, проявил явное неуважение к обществу, игнорируя правила приличия и интересы пассажиров метро.

Мужчину признали виновным по статье о мелком хулиганстве.

Анастасия Чинкова

