Москвича арестовали за удар по ягодице незнакомки в метро

21 сентября 2025, 11:23

Жителя Москвы арестовали на 10 суток за удар по ягодице девушки в метро

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Москве мужчину арестовали на 10 суток за удар по ягодице девушки в метро. Об этом говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.