Кляп во рту и рубленые раны: в Москве жестоко убили 73-летнюю пенсионерку
В Москве нашли завернутое в пакет тело 73-летней пенсионерки
Завернутое в полиэтиленовый пакет тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено на юго-западе Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.
Убийство произошло в квартире жилого дома на улице Строителей. На теле женщины обнаружили рубленые раны, во рту был кляп, а в области головы выявили многочисленные травмы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте ЧП. Иные подробности в настоящее время уточняются.
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