Кляп во рту и рубленые раны: в Москве жестоко убили 73-летнюю пенсионерку

04 июня 2025, 17:00

В Москве нашли завернутое в пакет тело 73-летней пенсионерки

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Завернутое в полиэтиленовый пакет тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено на юго-западе Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.