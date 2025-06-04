В Чечне объяснили «кражу» и поездку в багажнике бизнес-тренера
Специалиста по ведению бизнеса Арега Щепихина, которого похитили в Москве с Ярославского вокзала сейчас проверяют по уголовным статьям. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Похищенный 39-летний мужчина называл себя «министром будущего РФ» и был известен за негативные публичные высказывания. В своих роликах блогер допускал грубые и оскорбительные высказывания в адрес чеченцев, дагестанцев и мусульман в целом. Кроме того, Щепихин оскорблял исламскую религию, Коран и Аллаха.
Однако, со слов министра Чечни Ахмеда Дудаева пострадавшего сейчас проверяют по шести уголовным статьям, в том числе об изнасиловании, шпионаже, возбуждении ненависти и публичных призывах к терроризму, а сам он уже давно задержан сотрудниками полиции, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы.
Ранее мы рассказывали, как произошло похищение Щепихина.
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