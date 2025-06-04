В Чечне объяснили «кражу» и поездку в багажнике бизнес-тренера

04 июня 2025, 13:20

МВД Чечни проверяет задержанного Щепихина по шести статьям УК

Фото: Istock/djedzura

Специалиста по ведению бизнеса Арега Щепихина, которого похитили в Москве с Ярославского вокзала сейчас проверяют по уголовным статьям. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.