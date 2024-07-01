КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японии

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КНДР запустила баллистическую ракету, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Неопознанный снаряд был выпущен в восточном направлении, в сторону Японского моря. В настоящее время Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пытается определить тип ракеты.
26 июня Главное управление ракетостроения Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) сообщило об успешном испытании разделения и наведения разделяющейся головной части с блоком индивидуального наведения (РГЧ ИН) твердотопливной баллистической ракеты. В ходе испытания отделяемая боеголовка была точно наведена на три заданные координаты.
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Александр Климов