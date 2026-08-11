Кофейный магнат расправился с дочерью ради мести бывшей жене

11 августа 2026, 08:21

NYP: канадский бизнесмен утопил дочь в болоте в США ради мести бывшей жене

Фото: iStock/Nastco

Канадский предприниматель утопил свою девятилетнюю дочь в болоте в США, чтобы отомстить бывшей жене. Об этом пишет газета New York Post (NYP).





Владелец кофейной компании Gambella Лучано Фраттолин развелся около семи лет назад. Опека над ребенком полностью досталась матери, однако она не препятствовала его общению с отцом.



В июле 2025 года бизнесмен с дочерью Мелиной отправились на отдых, после чего он заявил в полицию о ее похищении. Правоохранители объявили план «Эмбер» и провели масштабные поиски. Вскоре тело девочки обнаружили в болоте. Чтобы скрыть улики, отец придавил дочь камнем. При проверке телефона мужчины выяснилось, что он присутствовал на месте преступления в день убийства.

«Короткая жизнь Мелины оборвалась насильственно. Вся в грязи, ее длинные черные волосы, которые она только что распустила, были покрыты землей и травой», – сказал судья на заседании.