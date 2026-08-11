Сурки стали звёздами платформы для взрослых OnlyFans

11 августа 2026, 02:21

Биологи из США завели аккаунт с сурками на OnlyFans для сбора средств на исследование

Фото: iStock/Tony LePrieur

Американские учёные открыли аккаунт на платформе для взрослых OnlyFans, чтобы собрать деньги на изучение сурков. Вместо откровенного контента там публикуют видео с грызунами, сообщает Cowboy State Daily.