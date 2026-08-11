Сурки стали звёздами платформы для взрослых OnlyFans
Американские учёные открыли аккаунт на платформе для взрослых OnlyFans, чтобы собрать деньги на изучение сурков. Вместо откровенного контента там публикуют видео с грызунами, сообщает Cowboy State Daily.
Аккаунт активен с июня. Биологи из Калифорнийского университета выкладывают для подписчиков ролики, где сурки роют норы, играют, переносят траву и иногда выясняют отношения между собой.
Таким образом исследователи надеются спасти 60-летний научный проект, который оказался под угрозой закрытия. Он связан с изучением колонии желтобрюхих сурков. По словам одного из учёных, ежегодные затраты на проект составляют от 75 до 100 тысяч долларов (от шести до восьми миллионов рублей).
Ранее «Радио 1» передавало, что в американском городе на юго-западе штата Огайо мужчина выжил после удара молнии в руку. Инцидент произошёл на поле для гольфа в Цинциннати, когда пострадавший снимал сильный ливень с грозой на камеру.
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