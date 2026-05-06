Стало известно, что ждёт байкера, насмерть сбившего звезду клипа «Девочка-война»
Водителю байка, который насмерть сбил блогера Ксению Добромилову в центре Москвы, грозит до пяти лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Авария произошла на Большой Дорогомиловской улице. Ксения снимала байкеров, в том числе проезд 32-летнего Максима З. на одном колесе. Он влетел в фотографа и видеографа, затем сам вылетел с байка и пролетел ещё около 50–100 метров.
Прибывшие медики пытались реанимировать девушку, но она скончалась. Водитель байка на месте отказался от госпитализации, после чего его задержали. В настоящий момент против Максима З. возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
Ксения Добромилова работала известным в мотосообществе фотографом и блогером. Кроме того, она участвовала в съёмках клипа рэперов HammAli & Navai под названием «Девочка-война». На момент трагедии ей исполнилось 34 года.
