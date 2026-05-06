Стала известна судьба двух туристок, которые пропали в горах Карачаево-Черкесии
Поисковики нашли двух жительниц Астрахани, пропавших 5 мая в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Спасатели привлекли авиацию для поиска россиянок. Вертолёт Ми-8 МЧС России должен был провести мониторинг основной «нитки маршрута» и обследовать районы перевала Муха, Архызского седла и Аксаутского ущелья.
Сообщается, что девушки направлялись к озеру Любви, которое славится своим романтическим преданием. Легенда гласит: купание в этом озере и бросание монетки в воду могут помочь человеку найти свою вторую половинку.
Туристки обнаружились в районе озера Любви на высоте 2400 метров. Девушки не нуждаются в медицинской помощи. Сейчас спасатели сопровождают их до ближайшего населённого пункта. Всего в поисковой операции участвовало более 30 человек и девять единиц техники.
