«Когда пиво выпью, происходит помутнение»: знакомство 15-летнего школьника на остановке привело к смерти, подробности

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26 марта 2021 года в посёлке Голубое, расположенном в городском округе Солнечногорск, было найдено тело 15-летнего подростка с многочисленными ножевыми ранениями. Мальчик, который просто искал себе ночлег, был убит 26-летним мужчиной, с которым познакомился накануне. Подробности об этом жестком деле расскажет «Радио 1».
Поссорился с отцом и сбежал из дома
О пропаже 15-летнего юноши первым сообщил его отец, который признался в полиции, что накануне у них с сыном был конфликт. Несмотря на это, 25 марта мальчик все же пошел в школу в Зеленограде, о чем подтвердили учителя. После этого он поехал в Солнечногорск, где на автобусной остановке встретил 26-летнего Константина. Подросток рассказал ему, что сбежал из дома и ему негде спать, и мужчина предложил ему переночевать у него в деревне Голубое.
«Выпили пиво, Константин предложил поиграть в смертельную игру "убить и оживить". Подросток решил рискнуть, но прежде рассказал друзьям о своей затее и новом знакомом. В социальных сетях его стали отговаривать и советовали вернуться домой», — сообщили в правоохранительных органах.Через несколько часов в Солнечногорском районе нашли мертвого 15-летнего подростока. Преступник сменил одежду, выбросил свои вещи в мусорный контейнер и уехал на автобусе во Владимирскую область. Там его и задержали.
«Не знаю, что произошло. Конфликта у нас не было. Когда пиво выпью, то происходит помутнение», — рассказал при задержании 26-летний Константин.
Как всё произошло
В квартире на Парковом бульваре Константин и его жертва находились вдвоём. Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно осуждён за умышленное причинение вреда здоровью по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
«В какой-то момент у обвиняемого возник умысел на убийство подростка. От ранения подросток скончался на месте», — сообщили в ГУ СК по Московской области.Мальчик был творческим человеком, который однажды хотел стать музыкантом.
«Он любил играть на гитаре, рисовал. Всё говорил: "Вот позову вас на свой концерт". Жаль, что мы на него не попадем», — сказал один из друзей мальчика.В центре поддержки многодетных семей подчеркнули, что воспитание у школьника было достойным. Они сообщили, что отец юноши активно помогал на различных мероприятиях и проводил для детей «Урок труда».
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Дайана Хусинова