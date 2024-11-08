Пожалел ребенка: 6-месячный младенец стал свидетелем убийства своих родителей в Перми, подробности

Фото: istockphoto / tanawit sabprasan
27 мая 2009 года Вадим Востоков с несколькими неизвестными лицами проник в квартиру своих знакомых, Игоря и Екатерины Некрасовых. Он жестоко расправился с ними, после чего похитил деньги и другие ценности на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Лишь в 2021 году преступнику был вынесен приговор. Подробности этого дела расскажет «Радио 1».
Жестокое убийство на глазах у младенца
Пермский краевой суд вынес приговор тренеру по рукопашному бою Вадиму Востокову в виде пожизненного заключения. Мужчина признан виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. В их числе — убийства двух человек с особой жестокостью, сопряженные с разбойным нападением, групповое преступление с применением оружия, незаконное приобретение и ношение оружия, а также крупномасштабный сбыт наркотиков и оставление малолетнего в опасной ситуации.
По данным следствия, рядом с убитыми на кресле находился их сын, шестимесячный младенец, который, несмотря на жестокость происшедшего, не пострадал.
Из квартиры были украдены один миллион рублей, снятых потерпевшим из банка накануне, два мобильных телефона и ноутбук.
Вадим Востоков прославился в Перми победой на турнире по боям без правил в 2006 году. В 2008 году он начал посещать курсы брокеров, где встретил Игоря Некрасова, успешного предпринимателя с растущим доходом и новой квартирой.
Неправильный приговор
Улик против Вадима Востокова оказалось недостаточно, поэтому его отпустили. Он получил компенсацию в размере 200 тысяч рублей за трёхмесячное пребывание в СИЗО.
Преступник тщательно продумал свои действия и не оставил отпечатков пальцев. Единственной ошибкой стало то, что глушитель, на котором остались биологические материалы, отскочил во время выстрела.
В 2018 году эксперты провели генетический анализ и арестовали Вадима Востокова. Однако присяжные заседатели оправдали его. В мае 2019 года Вадим Востоков был освобождён прямо в зале суда.
Фото: социальные сети Вадима Востокова
Справедливость восторжествовала
Верховный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на дополнительное расследование. В январе 2021 года 46-летний пермский спортсмен вновь оказался в следственном изоляторе.
Эксперты обнаружили биологические следы одного из преступников на глушителе самодельного оружия. Место преступления и прилегающая территория были тщательно обследованы, допрошено множество свидетелей и родственников жертв. Был проведён комплекс судебных экспертиз, подкреплённых проверкой показаний на месте, очными ставками и другими следственными мероприятиями.
Вина подозреваемого была полностью доказана с помощью неопровержимых улик, собранных в 14 томах уголовного дела. Коллегия присяжных заседателей краевого суда признала спортсмена виновным в двойном убийстве, а судья приговорил его к пожизненному заключению.
Кроме того, он должен выплатить сыну 6 миллионов рублей, а родственникам погибших — ещё 7,5 миллионов. Для погашения этих сумм будут использованы 40 тысяч долларов, изъятые у Вадима Востокова при аресте. Также он должен вернуть родным убитых похищенные 1 миллион рублей и заплатить государству штраф в размере 1 миллиона рублей.
На сегодняшний день сын убитой пары, которому уже 15 лет, живёт с бабушкой. Родные супругов полностью удовлетворены мерой наказания.
Читайте также:
Убил мать топором и пошел за сладостями: 15-летний школьник расправился с матерью в Подмосковье, подробности
Никто не хочет навещать: что стало с 16-летним школьником из Пермской области, убившим всю свою семью
Убила сына за съеденный виноград: что стало с опекуншей, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева
Дайана Хусинова