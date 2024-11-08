Жениха из «Давай поженимся» осудили за убийство десятилетней давности в ЛНР

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Участника шоу «Давай поженимся» приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство, совершенное в 2014 году в ЛНР. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская, передает РИА Новости.
Следствие установило, что 9 августа 2014 года 37-летний Сергей Бартенев вместе со знакомым заблудился по пути в город Краснодон. Они уточнили дорогу у двух прохожих. Однако фигуранты дела заметили у одного из встречных ценные вещи. Тогда преступники достали оружие и силой посадили мужчин в машину и увезли в лесопосадку под Луганском. Там Бартенев застрелил одного пленника, второму повезло больше. Его отпустили. Тогда убийцу не нашли.
Дело подняли, когда в ЛНР пришел СК РФ. Спустя 10 лет после преступления убийцу нашли в Батайске.
В 2019 году Бартенев участвовал в популярном телешоу «Давай поженимся», он был одним из трех женихов. Тогда невеста выбрала другого мужчину.
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Дело подняли, когда в ЛНР пришел СК РФ. Спустя 10 лет после преступления убийцу нашли в Батайске.
«Обвиняемого в убийстве, совершенном десять лет назад в ЛНР, приговорили к 15 годам колонии строгого режима и компенсации морального вреда в размере шести миллионов рублей родственникам погибшего», — сообщила Марковская.
В 2019 году Бартенев участвовал в популярном телешоу «Давай поженимся», он был одним из трех женихов. Тогда невеста выбрала другого мужчину.
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Элина Позднякова