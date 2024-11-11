В Екатеринбурге умер 16-летний школьник после посиделок

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Школьник умер после застолья в Екатеринбурге накануне, 10 ноября, пишет URA.RU, ссылаясь на источники. Уточняется, что юноше 16 лет, незадолго до случившегося он пил алкоголь. Доза, по данным журналистов, составила пол-литра.
«Подростки выпивали накануне. Около трех ночи двое легли спать, а 16-летний парень остался сидеть в телефоне. Утром все проснулись, однако третий школьник еще спал. Ближе к 13:00 его попытались разбудить, но не смогли», — прокомментировал источник.Приятели умершего сразу вызвали «Скорую», констатировавшую смерть подростка. Погибший родом из-под Екатеринбурга. В городе он гостил у друга. Его семья полная, на учет юношу не ставили.
В пресс-службе СУ СКР по региону ситуацию не комментировали.
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