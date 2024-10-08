Выживший альпинист Шамало раскрыл подробности трагедии в горах Непала

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Выживший альпинист Валерий Шамало рассказал, что группа его коллег, погибшая в горах Непала, не сообщала о каких-либо серьёзных проблемах по рации.
Он отметил, что единственное, о чём сообщили участники экспедиции, это то, что восхождение проходило медленно, а идти им было тяжело.
До этого вице-президент Федерации триатлона Санкт-Петербурга Сергей Бодров прокомментировал случай со спортсменкой Елена Смирнова, погибшей на соревнованиях по триатлону серии Ironman в Испании. Он отметил, что подробности произошедшей трагедии будут известны позднее.
Ранее Федерация альпинизма Ленинградской области опубликовала фото с места гибели российских альпинистов на горе Дхаулагири в Непале.
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«Связь была через базу. Они могли в любой момент передать информацию. Информация была — «спускаемся, всё в порядке». И вдруг прекратила приходить информация», — поделился в беседе с RT Шамало.
До этого вице-президент Федерации триатлона Санкт-Петербурга Сергей Бодров прокомментировал случай со спортсменкой Елена Смирнова, погибшей на соревнованиях по триатлону серии Ironman в Испании. Он отметил, что подробности произошедшей трагедии будут известны позднее.
«Лично я не был с ней знаком, но Елена была постоянным участником наших соревнований по триатлону, также она выступала в велосипедных гонках. Она была хорошо подготовленной спортсменкой, всегда стремилась добиться максимального результата. Мне трудно говорить о причинах случившегося со Смирновой, у меня нет информации об этом. Бывает, что спортсмену может стать плохо с сердцем. Позднее мы узнаем, что именно произошло», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Бодров.
Ранее Федерация альпинизма Ленинградской области опубликовала фото с места гибели российских альпинистов на горе Дхаулагири в Непале.
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Мелисса Тимофеева