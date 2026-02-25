Достижения.рф

Один человек погиб при столкновении иномарок в Чите

Фото: iStock/Mikhail Yakovlev

Водитель Honda Freed погиб в результате столкновения с автомобилем Nissan Note в Чите. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Забайкальского края.



Авария произошла 24 февраля на 566‑м километре автодороги Улан‑Удэ — Романовка — Чита. По данным ведомства, водитель автомобиля Honda Freed выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим участником дорожного движения.

Водитель Honda скончался на месте происшествия. Другого автомобилиста госпитализировали с травмами различной степени тяжести в краевую клиническую больницу Читы.

Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно при совершении маневров, связанных с выездом на встречную полосу.

Александр Огарёв

