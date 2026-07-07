Колдун изнасиловал клиентку и заставил выйти за него замуж, угрожая «черной магией»
В Индии полиция арестовала колдуна, который насиловал клиентку и принудительно женился на ней, угрожая «применением черной магии». Об этом сообщает издание Bhaskar Hindi.
Женщина, у которой была чайная лавка, обратилась к колдуну за помощью, поскольку бизнес перестал приносить прибыль. Тот посоветовал ей поставить в заведении миску «освященного» риса и порошок из трав.
Однако через некоторое время клиентка поняла, что дела не налаживаются. Когда она вновь обратилась к колдуну, тот начал угрожать ей «серьезной опасностью» и требовать соития. Оказывая на женщину психологическое давление, он несколько раз изнасиловал ее.
Вскоре колдун насильно женился на пострадавшей несмотря на то, что она уже была замужем. После свадьбы он издевался над ней и жестоко пытал. За несколько дней до обращения в полицию мужчина пытался расправиться с женой и их годовалым ребенком.
Женщине удалось сбежать и рассказать семье о случившемся. В итоге колдуна арестовали. Полиция ен исключает, что от его действий могли пострадать и другие семьи.
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