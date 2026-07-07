Колдун изнасиловал клиентку и заставил выйти за него замуж, угрожая «черной магией»

07 июля 2026, 16:27

В Индии колдун надругался над клиенткой и насильно женился на ней

Фото: iStock/undefined undefined

В Индии полиция арестовала колдуна, который насиловал клиентку и принудительно женился на ней, угрожая «применением черной магии». Об этом сообщает издание Bhaskar Hindi.