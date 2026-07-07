Самолет завалился на бок во время взлета в бывшей республике СССР, на борту был 181 человек

07 июля 2026, 14:43

SHOT: Шасси сломалось во время взлёта у самолёта в Киргизии

Фото: istockphoto/rebius

В международном аэропорту «Манас» столицы Киргизии произошла авария с воздушным судном авиакомпании TezJet. Об этом 7 июля пишет SHOT.