Самолет завалился на бок во время взлета в бывшей республике СССР, на борту был 181 человек
В международном аэропорту «Манас» столицы Киргизии произошла авария с воздушным судном авиакомпании TezJet. Об этом 7 июля пишет SHOT.
Лайнер, следовавший рейсом в Ош, во время разгона по взлётно-посадочной полосе неожиданно завалился на левый борт, после чего крыло машины ударилось о бетонное покрытие ВПП. Причиной инцидента стала поломка шасси — стойка не выдержала нагрузок на старте.
На момент происшествия на борту находился 181 человек, включая членов экипажа. Несколько пассажиров получили лёгкие ушибы и ссадины, но серьёзных травм удалось избежать.
Экстренные службы сработали оперативно: всех людей эвакуировали по надувным аварийным трапам в считанные минуты. По предварительным данным, угрозы для жизни никого из находившихся на борту не было. Авиационные власти начали проверку обстоятельств случившегося, рейс временно отложили.
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