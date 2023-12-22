«Коленом в лоб»: Мужчина проломил голову 11-летнему мальчику на детской площадке

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В Уфе местный житель проломил голову на горке 11-летнему мальчику, который обидел его сына. Об этом стало известно изданию Ufa1.ru.
Мать пострадавшего ребенка заявила, что школьник играл на горке в компании друзей. Тула пришел мужчина со своим ребенком. Мальчик один раз скатился и начал жаловаться папе на ребят. После жалоб мужчина подошел к ее ребенку и швырнул его 2 раза и ударил коленом в лоб. Мальчик рассказал маме о произошедшем из-за порванной куртке. Только спустя время он стал себя плохо чувствовать.
Ребенка отвезли в больницу, где он провел неделю. Медики диагностировали у него сотрясение мозга.
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Алина Юрчак