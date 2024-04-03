Количество погибших детей при теракте в «Крокусе» возросло до шести

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Число детей, погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», возросло до шести, заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
«В настоящий момент у нас данные о шести погибших детях, семерых пострадавших. Двое уже лечатся дома», — сказала она журналистам.
Львова-Белова добавила, что пятеро детей остаются в больнице, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, а трое — в состоянии средней степени тяжести. Они обеспечены всем необходимым, подчеркнула она.
Теракт произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, пострадал 551. На сегодняшний день установлены личности 134 погибших.
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