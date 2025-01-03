Количество погибших и пострадавших от крушения самолета в США возросло

Видео: Telegram-канал SHOT
В городе Фуллертон, штат Калифорния, произошла авиакатастрофа: легкомоторный самолет врезался в склад с медикаментами, вызвав пожар. Погибли два человека — пилот и пассажир, еще 18 пострадали, сообщили в местной полиции.
Инцидент случился в четверг, 2 января, около 14:30 по местному времени (01:30 по Москве). В результате катастрофы пострадали 18 сотрудников склада, пишет SHOT. На канале также выложили видео крушения.
По данным полиции, десять из восемнадцати пострадавших были доставлены в больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте и были отпущены.
Самолет упал неподалеку от аэродрома Фуллертона при попытке приземления. В здании склада, принадлежавшего местной больнице, вспыхнул сильный пожар.
Причины крушения сейчас расследуются, на месте работают специалисты.
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По данным полиции, десять из восемнадцати пострадавших были доставлены в больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте и были отпущены.
Самолет упал неподалеку от аэродрома Фуллертона при попытке приземления. В здании склада, принадлежавшего местной больнице, вспыхнул сильный пожар.
Причины крушения сейчас расследуются, на месте работают специалисты.
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Мария Моисеева