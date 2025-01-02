В Крыму произошло смертельное ДТП

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Смертельное ДТП с участием легковушек унесло жизни троих человек, включая двоих детей, еще пятеро человек пострадали, сообщили в региональном МВД. Трагедия случилась в Советском районе близ населенного пункта Шахтино.
«В результате ДТП погибли трое пассажиров автомобиля «Лада Калина», двое из которых несовершеннолетние 2018 и 2023 годов рождения. Двое водителей, один пассажир 2015 года рождения, находившийся в автомобиле Chevrolet, и два пассажира автомобиля «Лада Калина» с травмами доставлены в медицинское учреждение», — пояснили в ведомстве.Предварительно, водитель иномарки «Шевроле» по пути в сторону Джанкоя не справился с управлением, вылетев на встречную полосу, где врезался в «Ладу Калину». Проводится проверка.
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Никита Кротов