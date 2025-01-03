Военкомы ТЦК на Украине сломали ногу местному жителю, есть видео

Фото: iStock/necati bahadir bermek
В Полтавской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) причинили местному жителю серьезную травму, сломав ему ногу. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на свидетельство местной жительницы.
На видео, опубликованном изданием в Telegram-канале, видно, как пострадавший лежит на земле, окруженный представителями ТЦК, медиками и случайными прохожими. Мужчину позже перенесли на носилки и доставили в машину скорой помощи.
В областном ТЦК от комментариев отказались, однако правоохранительные органы заявили о зарегистрированном обращении по данному инциденту.
Ранее в Сумах произошел трагический случай: мужчина умер после черепно-мозговой травмы, полученной в городском ТЦК. Известно, что его убил солдат ВСУ.
Сообщалось, что перед этим погибший позвонил жене, сказав, что его забрали в военкомат и планируют отправить в зону боевых действий. На следующий день родственники узнали, что мужчину доставили в больницу, где он скончался.
Читайте также:
В США самолет упал на склад: начался пожар, 11 пострадавших
«Секс-рабыни по семейной связи»: Родители принуждали к оргиям четырех дочек по 9 раз на дню
В Крыму произошло смертельное ДТП
В областном ТЦК от комментариев отказались, однако правоохранительные органы заявили о зарегистрированном обращении по данному инциденту.
Ранее в Сумах произошел трагический случай: мужчина умер после черепно-мозговой травмы, полученной в городском ТЦК. Известно, что его убил солдат ВСУ.
Сообщалось, что перед этим погибший позвонил жене, сказав, что его забрали в военкомат и планируют отправить в зону боевых действий. На следующий день родственники узнали, что мужчину доставили в больницу, где он скончался.
Читайте также:
В США самолет упал на склад: начался пожар, 11 пострадавших
«Секс-рабыни по семейной связи»: Родители принуждали к оргиям четырех дочек по 9 раз на дню
В Крыму произошло смертельное ДТП
Мария Моисеева