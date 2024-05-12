Количество погибших при теракте в Белгороде возросло до пяти

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего при обрушении подъезда десятиэтажного дома в Белгороде, об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
«Всего из-под завалов в Белгороде извлечены тела пятерых человек», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, утром 12 мая киевский режим в очередной раз обстрелял Белгородскую область. Российские силы ПВО отразили атаку ракет ВСУ, однако, обломок одной из них попал в десятиэтажный жилой дом, после чего обрушился целый подъезд.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».
Спасательные работы на месте происшествия продолжаются, под завалами всё ещё могут оставаться люди. Так, пропавшей числятся бабушка и её внучка, которые жили в квартире на пятом этаже разрушенного подъезда.
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Под завалами белгородской многоэтажки может находиться семья из трёх человек
Евгения Парфентьева