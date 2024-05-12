Мирошник рассказал, кто причастен к теракту в Белгороде

Фото: МЧС России
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что иностранные спонсоры режима в Киеве прямо связаны с терактом в Белгороде, и они несут ответственность за этот акт.
В своем Telegram-канале он утверждает, что именно западные страны снабдили украинских боевиков оружием, обучили их военному делу и финансировали их. После этого они предоставили им международную поддержку, что, по его мнению, легализует их военные действия и защищает от международного уголовного преследования.
Мирошник также отметил, что это временное явление, так как «киевский режим, его боевики и полевые командиры обязательно будут нести ответственность за совершенные деяния».
12 мая в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, после чего город подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этого обстрела обрушился подъезд многоэтажного жилого дома с 1-го по 10-й этаж. На данный момент известно о 20 пострадавших гражданах города, включая двух несовершеннолетних.
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Мирошник также отметил, что это временное явление, так как «киевский режим, его боевики и полевые командиры обязательно будут нести ответственность за совершенные деяния».
12 мая в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, после чего город подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этого обстрела обрушился подъезд многоэтажного жилого дома с 1-го по 10-й этаж. На данный момент известно о 20 пострадавших гражданах города, включая двух несовершеннолетних.
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Артем Кузьмин