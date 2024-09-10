Количество погибших в ДТП с автобусом в Якутии увеличилось до четырёх человек

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov
В Якутии на автодороге «Лена» в Алданском районе пассажирский автобус съехал на обочину и перевернулся. Из 35 человек, находившихся в салоне, четверо погибли.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. На месте продолжают работу сотрудники оперативно-следственной группы УМВД РФ по Республике Саха (Якутия), выясняя все подробности и обстоятельства происшествия.
Инцидент произошёл в Алданском районе примерно на 540-м километре федеральной трассы «Лена» неподалёку от перевала Тит. Пассажирский автобус Higer следовал из города Нерюнгри в Алдан. Внезапно машина съехал на обочину, а затем перевернулся. В салоне находились 35 пассажиров, все взрослые.
Первых пострадавших на попутном транспорте доставили в Центральную районную больницу Алдана. Остальных вывезли бригады скорой помощи. Всего в аварии пострадали 34 человека. К сожалению, четверо из них скончались.
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Инцидент произошёл в Алданском районе примерно на 540-м километре федеральной трассы «Лена» неподалёку от перевала Тит. Пассажирский автобус Higer следовал из города Нерюнгри в Алдан. Внезапно машина съехал на обочину, а затем перевернулся. В салоне находились 35 пассажиров, все взрослые.
Первых пострадавших на попутном транспорте доставили в Центральную районную больницу Алдана. Остальных вывезли бригады скорой помощи. Всего в аварии пострадали 34 человека. К сожалению, четверо из них скончались.
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Александр Бойцов