Количество пострадавших из-за взрыва в московском ресторане увеличилось
Стали известны новые подробности взрыва в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве. По последним данным, число пострадавших увеличилось с 15 до 17 человек. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По информации экстренных служб, три человека погибли. Предварительно, причиной происшествия стала утечка бытового газа на кухне ресторана. В момент взрыва в заведении проходила свадьба, на которой находились более 50 гостей.
После взрыва в ресторане начался пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Всех пострадавших доставили в городские больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
В районе Кудринской площади сохраняются ограничения движения. Часть дорог остаётся перекрытой, на месте продолжают работать сотрудники полиции, спасатели и следователи, устанавливающие точные причины трагедии.
Власти также отменили Московский ночной велофестиваль, который должен был пройти по Садовому кольцу, а участников мероприятия эвакуировали из соображений безопасности. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.
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