Количество пострадавших из-за взрыва в московском ресторане увеличилось

01 августа 2026, 22:05

Число пострадавших при взрыве в ресторане «Balzi Rossi» выросло до 17 человек

Фото: Istock / gorodenkoff

Стали известны новые подробности взрыва в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве. По последним данным, число пострадавших увеличилось с 15 до 17 человек. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.