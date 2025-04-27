Количество пострадавших от взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 1139 человек

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Больше 1100 человек обратились за медицинской помощью после сильного взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани в соцсети X.
Отмечалось, что число пострадавших увеличилось до 1139.
Она обратила внимание, что ситуация контролируют, а часть пострадавших перевезли в больницы Шираза и Лурестана с помощью воздушного транспорта.
Взрыв произошел днем вчера днем на складе с химикатами, хотя, по некоторым данным, он связан с возгоранием топливного резервуара. Грохот был таким сильным, что его слышали на острове Кешм, который расположен в 20 км от порта. Ударная волна выбила окна в радиусе нескольких километров.
Власти Ирана расследуют причин катастрофы. Глава судебной власти провинции Хормозган Моджтаба Кахремани подтвердил смерть 25 человек.
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«Значительная часть пожара уже потушена, продолжаются работы по ликвидации оставшихся 20%», — уточнила Мохаджерани.
Она обратила внимание, что ситуация контролируют, а часть пострадавших перевезли в больницы Шираза и Лурестана с помощью воздушного транспорта.
Взрыв произошел днем вчера днем на складе с химикатами, хотя, по некоторым данным, он связан с возгоранием топливного резервуара. Грохот был таким сильным, что его слышали на острове Кешм, который расположен в 20 км от порта. Ударная волна выбила окна в радиусе нескольких километров.
Власти Ирана расследуют причин катастрофы. Глава судебной власти провинции Хормозган Моджтаба Кахремани подтвердил смерть 25 человек.
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Ольга Енгалычева