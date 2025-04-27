Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Обладательнице титула «Мисс Россия» грозит тюремное заключение

Обладательнице титула «Мисс Россия» грозит тюремное заключение

Мисс России-2015 Софии Никитчук грозит до двух лет лишения свободы
Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

Мисс России-2015 Софии Никитчук грозит до двух лет тюрьмы за уклонение от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в отношении модели было возбуждено уголовное дело после того, как она попыталась пронести через зелёный коридор в аэропорту Внуково ювелирные изделия стоимостью 12 миллионов рублей. Это произошло в октябре прошлого года.

Таможенники обнаружили в багаже Никитчук часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, которые по законодательству необходимо декларировать.

Модель заявила, что это личные вещи, поэтому не стала ничего оформлять. В результате, её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,1 миллиона рублей.

Читайте также:

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич за два года нарушил ПДД более 360 раз

Мошенники обманули россиянина почти на 8 млн и убедили продать машину

Не проводили операцию и просили 10 тыс долларов: у россиянки начался некроз тканей из-за тайских врачей
#вещи
#внуково
#уголовное часы
#декларация
#аэропорт
#долги
#россия
Количество пострадавших от взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 1139 человек
27 апреля 2025, 13:02

Фото: iStock/ Oleksiy Samsonov

Больше 1100 человек обратились за медицинской помощью после сильного взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани в соцсети X.
Отмечалось, что число пострадавших увеличилось до 1139.

«Значительная часть пожара уже потушена, продолжаются работы по ликвидации оставшихся 20%», — уточнила Мохаджерани.

Она обратила внимание, что ситуация контролируют, а часть пострадавших перевезли в больницы Шираза и Лурестана с помощью воздушного транспорта.

Взрыв произошел днем вчера днем на складе с химикатами, хотя, по некоторым данным, он связан с возгоранием топливного резервуара. Грохот был таким сильным, что его слышали на острове Кешм, который расположен в 20 км от порта. Ударная волна выбила окна в радиусе нескольких километров.

Власти Ирана расследуют причин катастрофы. Глава судебной власти провинции Хормозган Моджтаба Кахремани подтвердил смерть 25 человек.

Читайте также:

Обладательнице титула «Мисс Россия» грозит тюремное заключение

Мошенники обманули россиянина почти на 8 млн и убедили продать машину

ГУФСИН: в Приморье разыскивается сбежавший из колонии гражданин Китая
#иран
#пострадавший
#смерть
#взрыв
#больницы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенники обманули россиянина почти на 8 млн и убедили продать машину
27 апреля 2025, 11:22

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники обманули 78-летнего россиянина почти на 8 миллионов рублей, убедили продать машину Toyota RAV4 и чуть не вынудили расстаться с квартирой. Об этом сообщает кемеровское ГУ МВД. Пенсионера заставили поверить, что всего накопления находятся под угрозой, потому их следовало спрятать на «безопасных счетах».
«Злоумышленники, представляясь высокопоставленными чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов, в течение нескольких месяцев выманивали у него деньги. Аферисты убедили пенсионера, что его сбережения находятся под угрозой, и заставили перевести почти 8 млн рублей на подконтрольные им счета», — передает «Сiбдепо».
В то же время заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал о популярном методе мошенников — схеме «Два звонка». В беседе с RT он пояснил, что первый звонок — пролог и завязка сценария, обычно с безобидным предлогом. За ним следует второй звонок якобы из банка, МВД или службы безопасности, во время которого жертву убеждают, что ее пытались взломать или обмануть при первом телефонном разговоре. Главная уязвимость в этот момент — рефлекторное доверие звонящему.
«Ведь логика в голове подсказывает: «Да, был странный звонок, а вот теперь настоящие специалисты заботятся о моих деньгах. А дальше уже знакомые шаги: предложение «защитить средства», «оформить безопасный счет», «проверить личность», «выслать код», «подтвердить вход», — предупредил эксперт.
Читайте также:

В Сергиевом Посаде поймали курьеров мошенников, обманувших пенсионерку на 930 тыс. рублей

В Wildberries выявили мошенническую схему с вредоносными вложениями

В Москве мошенники обманули трех пенсионеров на 3,1 миллиона рублей
#деньги
#мвд
#эксперт
#мошенники
#специалисты
#счёт
#сбережения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ГУФСИН: в Приморье разыскивается сбежавший из колонии гражданин Китая
27 апреля 2025, 06:41

Фото: iStock/OlFedv

В Приморском крае разыскивается осужденный в РФ гражданин Китая, который сбежал из колонии-поселения в поселке Приморский Хасанского района. Об этом сообщает региональный ГУФСИН России.
«ГУФСИН России по Приморскому краю просит оказать содействие по поиску осужденного, совершившего побег из колонии-поселения № 26. ГУФСИН принимает усиленные меры по розыску гражданина Китая, отбывавшего наказание в КП-26 в п. Приморский Хасанского района», — говориться в telegram-канале.

На данный момент правоохранители проводят розыскные мероприятия по поимке беглеца. Известно, что осужденный был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки. Согласно прикрепленной фотографии к сообщению, сбежавший имеет рост в районе 180 сантиметров.

Читайте также:

Расстрелявший 9 человек Егоров: извинения могли предотвратить трагедию

Telegraph: в британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем напал на людей

В Санкт-Петербурге рабочего убило током в канализационном люке
#наказание
#мероприятия
#человек
#рост
#мужчина
#приморский край
#китай
#тюрьма
#колония
#розыск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расстрелявший 9 человек Егоров: извинения могли предотвратить трагедию
27 апреля 2025, 02:39

Фото: iStock/zim286

Расстрелявший девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино Тверской области Сергей Егоров заявил, что извинения могли предотвратить трагедию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные из судебных материалов.
«Не было умысла убивать потерпевших… карабин взял для того, чтобы получить от них извинения, однако те, наоборот, продолжили унижать его, а затем накинулись на него, желая побить… в ходе потасовки выстрелы произошли непроизвольно, от испуга», — передает агентство.

Убийство девяти людей произошло в июне 2017 года. Тогда в одном из домов в дачном кооперативе обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Еще одно тело женщины были найдено в багажнике рядом припаркованной машины. Правоохранители прибыли на место трагедии после звонка девушки, которой удалось спастись.

Причиной стрельбы стала ссора во время застолья. Злоумышленник Сергей Егоров был обвинен во лжи по поводу своей службы в ВДВ. Из-за этого он ушел, а когда вернулся, в руках у него находился карабин, из которого он и застрелил обидчиков. Егорова задержали сразу, так как он был пьян и не пытался скрыться.

Читайте также:

Telegraph: в британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем напал на людей

Количество пострадавших от взрыва в порту Бендер-Аббас в Иране выросло до 516 человек

Основной разработчик российских систем РЭБ Рытников погиб при взрыве
#убийство
#женщины
#вдв
#мужчина
#тела
#тверская область
#стрельба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Telegraph: в британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем напал на людей
26 апреля 2025, 23:39

Фото: iStock/IndiaUniform

В британском городе Лидс мужчина с арбалетом и ружьем напал на людей. Об этом пишет издание Telegraph.
«Три человека получили ранения в ходе инцидента с участием мужчины, вооруженного арбалетом, в Лидс», — говорится в сообщении.

Инцидент случился в пригороде. На видео запечатлено то, как стрелявший проходит вдоль жилой постройки. В результате инцидента пострадали три человека. Правоохранители задержали злоумышленника, началось расследование инцидента.

Читайте также:

NBC: обвинявшая принца Великобритании Эндрю в изнасиловании совершила суицид

Задержан украинский агент, обвиняемый в подрыве генерала Москалика в Балашихе

Количество пострадавших от взрыва в порту Бендер-Аббас в Иране выросло до 516 человек
#видео
#человек
#инцидент
#расследование
#стрельба
Следите за нашими новостями
в удобном формате