Обладательнице титула «Мисс Россия» грозит тюремное заключение

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Мисс России-2015 Софии Никитчук грозит до двух лет тюрьмы за уклонение от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в отношении модели было возбуждено уголовное дело после того, как она попыталась пронести через зелёный коридор в аэропорту Внуково ювелирные изделия стоимостью 12 миллионов рублей. Это произошло в октябре прошлого года.
Таможенники обнаружили в багаже Никитчук часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, которые по законодательству необходимо декларировать.
Модель заявила, что это личные вещи, поэтому не стала ничего оформлять. В результате, её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,1 миллиона рублей.
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Таможенники обнаружили в багаже Никитчук часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, которые по законодательству необходимо декларировать.
Модель заявила, что это личные вещи, поэтому не стала ничего оформлять. В результате, её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,1 миллиона рублей.
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Анастасия Чинкова