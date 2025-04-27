ГУФСИН: в Приморье разыскивается сбежавший из колонии гражданин Китая

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В Приморском крае разыскивается осужденный в РФ гражданин Китая, который сбежал из колонии-поселения в поселке Приморский Хасанского района. Об этом сообщает региональный ГУФСИН России.
«ГУФСИН России по Приморскому краю просит оказать содействие по поиску осужденного, совершившего побег из колонии-поселения № 26. ГУФСИН принимает усиленные меры по розыску гражданина Китая, отбывавшего наказание в КП-26 в п. Приморский Хасанского района», — говориться в telegram-канале.
На данный момент правоохранители проводят розыскные мероприятия по поимке беглеца. Известно, что осужденный был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки. Согласно прикрепленной фотографии к сообщению, сбежавший имеет рост в районе 180 сантиметров.
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Иван Мусатов