Все студенты: Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло до 12

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Количество пострадавших после ударов беспилотников в Елабужском районе Татарстана возросло до 12 человек, все они студенты «Алабуга политех», сообщает РБК со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.
Ранее сообщалось о нарушении остекления в трех зданиях общежития политехнического колледжа в Елабуге.
«Число пострадавших в результате атаки дрона в Елабуге возросло до 12, все они — студенты «Алабуга Политеха», — говорится в сообщении.
ВСУ атаковали предприятия Татарстана утром 2 апреля. Они ударили по объектам в Елабуге и Нижнекамске. С начала проведения СВО на территории Украины, это первый случай, когда украинская сторона атаковала Татарстан.
Как отметили в Кремле, киевский режим продолжает террористическую активность, российские военные работают, чтобы минимизировать и исключить угрозу.
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«Число пострадавших в результате атаки дрона в Елабуге возросло до 12, все они — студенты «Алабуга Политеха», — говорится в сообщении.
Как отметили в Кремле, киевский режим продолжает террористическую активность, российские военные работают, чтобы минимизировать и исключить угрозу.
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Алёна Самарева