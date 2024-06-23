Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Махачкале перекрыли выезды из города

В Махачкале перекрыли выезды из города

МВД: выезды из Махачкала перекрыты, чтобы сообщили боевиков не покинули город
23 июня 2024, 23:12
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли выезды из Махачкалы, чтобы не допустить бегства из города пособников боевиков, сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Дагестан.
Предполагается, что пособники нападавших попытаются скрыться и покинуть пределы города.

Ранее МВД Дагестана сообщило о ликвидации четырех боевиков в Махачкале.



На фоне атак в Махачкале и Дербенте в Дагестане была введен режим контртеррористической операции.

Читайте также:

В Госдуме заявили о связи теракта в Дагестане со спецслужбами Украины и НАТО

В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней

Шесть полицейских погибли в результате атак в Дагестане
#мвд
#нападение
#дагестан
#полиция
В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней
23 июня 2024, 22:56

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате нападения в Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней, который прибыл на помощь местным коллегам, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
«Медики не смогли спасти начальника отдела полиции ДагОгней, получившего тяжелое ранение во время прибытия на помощь в Дербенте. Он скончался от полученных травм», — говорится в сообщении руководителя пресс-службы Гаяны Гариевой, опубликованном в её Telegram-канале.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале произошли вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России (НАК). Следственный комитет Российской Федерации по Дагестану возбудил уголовные дела по статье «теракт». По предварительным данным, в результате терактов погибли священник Русской православной церкви и несколько сотрудников полиции. МВД региона сообщило, что шесть полицейских погибли, 12 получили ранения.

Читайте также:

Главу района Дагестана допрашивают по подозрению участия его сыновей в теракте

Шесть полицейских погибли в результате атак в Дагестане

При нападении в Дагестане погиб священник, двое боевиков ликвидированы
#мвд
#помощь
#следственный комитет
#теракт
#священник
#дпс
#пост
#медики
#telegram
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главу района Дагестана допрашивают по подозрению участия его сыновей в теракте
23 июня 2024, 22:49

Фото: iStock/artolympic

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров находится на допросе по подозрению в причастности своих сыновей к терактам, пишет РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
«Омаров задержан и проходит допрос. Предварительно известно, что его сыновья участвовали в терактах», — сказал собеседник агентства.
Источник в руководстве республики дал понять, что Омаров будет уволен с должности.

Читайте также:

Шесть полицейских погибли в результате атак в Дагестане

При нападении в Дагестане погиб священник, двое боевиков ликвидированы

СК возбудил дело по фактам вооруженных нападений в Дагестане
#дело
#священник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шесть полицейских погибли в результате атак в Дагестане
23 июня 2024, 22:35

Фото: iStock/Iulianna Est

В результате нападений погибли шесть полицейских, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Дагестана.
Пресс-секретарь МВД республики Гаяна Гариева добавила, что еще 12 силовиков получили ранения.

Ранее сообщалось, что предварительные данные указывали на 16 пострадавших в стрельбе в Дербенте и Махачкале. По состоянию на 20:15, столкновения в Махачкале продолжались, и на улице Орджоникидзе был подожжен патрульный автомобиль ППС. МВД призвало жителей города оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Читайте также:

При нападении в Дагестане погиб священник, двое боевиков ликвидированы

СК возбудил дело по фактам вооруженных нападений в Дагестане

Кадыров: Чечня готова оказать содействие в в поимке напавших в Дагестане
#дело
#мвд
#автомобиль
#священник
#данные
#дома
#чечня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При нападении в Дагестане погиб священник, двое боевиков ликвидированы
23 июня 2024, 22:14

Фото: iStock/Dzurag

Двое боевиков, атаковавших церковь и синагогу в Махачкале, были устранены, сообщает Национальный антитеррористический комитет России (НАК).
По данным НАК, в Махачкале и Дербенте произошли вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате этих терактов, по предварительной информации, погибли священник РПЦ и несколько полицейских. Правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для поиска и задержания оставшихся преступников.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт). На месте инцидентов работают следователи и криминалисты, устанавливая личности причастных к нападениям.

Читайте также:

СК возбудил дело по фактам вооруженных нападений в Дагестане

Кадыров: Чечня готова оказать содействие в в поимке напавших в Дагестане

На границе Абхазии и России произошла перестрелка
#дело
#следственный комитет
#уголовное дело
#следователи
#ук
#теракт
#священник
#рпц
#дпс
#пост
#меры
#чечня
#ск
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК возбудил дело по фактам вооруженных нападений в Дагестане
СК возбудил дела о терактах по фактам вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте
23 июня 2024, 21:55

Фото: iStock/Akintevs

Следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела о терактах в связи с вооруженными нападениями в Махачкале и Дербенте, в результате которых погибли и получили ранения полицейские и гражданские лица. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
СК РФ уточняет, что сейчас проводятся проверки всех обстоятельств инцидентов и устанавливаются личности, причастные к терактам. Их действия будут оценены с правовой точки зрения, на местах происшествий работают следователи и криминалисты.

Ранее МВД Дагестана сообщило, что в Махачкале на улице Ермошкина неизвестные обстреляли пост ДПС.

Читайте также:

Расчет командного бункера ВСУ под Киевом сдался в плен вместе со знаменем

На границе Абхазии и России произошла перестрелка

Один полицейский погиб и шестеро ранены при нападении на пост ДПС в Махачкале
#мвд
#проверки
#следователи
#дпс
#пост
#ск рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров: Чечня готова оказать содействие в в поимке напавших в Дагестане
23 июня 2024, 21:20

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Чечня готова оказать любое содействие в поиске и поимке преступников, которые совершили нападение в Дагестане. Об этом глава республики Рамзан Кадыров написал в своем Телеграм-канале.
«От лица всего чеченского народа и от себя лично я выражаю глубокие слова соболезнования родным и близким погибших в ходе терактов в Махачкале и Дербенте. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в Махачкале в результате обстрела поста ДПС погиб один сотрудник, еще шестеро ранены. Личности нападавших устанавливаются.

Читайте также:

На границе Абхазии и России произошла перестрелка

Число умерших во время хаджа в Саудовскую Аравию россиян достигло семи

SHOT: В Дербенте преступники обстреляли церковь и убили полицейского
#преступники
#дпс
#рамзан кадыров
#чечня
#дагестан
#нападение
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На границе Абхазии и России произошла перестрелка
23 июня 2024, 20:55

Фото: iStock/ipopba

На границе между Абхазией и Россией произошла перестрелка, в результате которой есть жертвы. Об этом сообщил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут, передает РИА Новости.
По его словам, перестрелка произошла около 18 часов на реке Псоу. Участники конфликта установлены, все они являются гражданами Абхазии. В ходе инцидента один человек получил ранение, а случайный прохожий погиб.

Позднее МВД Абхазии уточнило, что перестрелка произошла на КПП «Псоу». Погиб один человек, четверо получили ранения, среди них одна несовершеннолетняя. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия для задержания виновных.

Читайте также:

В Кемерове произошла перестрелка между двумя группами людей

На юге Москвы произошла перестрелка между водителями двух автомобилей

Между военными США и Сирии началась перестрелка
#сша
#мвд
#мероприятия
#человек
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Один полицейский погиб и шестеро ранены при нападении на пост ДПС в Махачкале
23 июня 2024, 20:37

Фото: iStock/gorodenkoff

По предварительным данным, в результате обстрела поста ДПС в Махачкале погиб один сотрудник, а шестеро получили ранения. Об этом сообщил МВД Республики Дагестан в своем Telegram-канале.
Сообщается, что среди мирных жителей пострадавших нет.

Ранее поступала информация, что на улице Ермошкина в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. Введен план «Перехват», ведется установление личностей нападавших.

Кроме того, в Дербенте были обстреляны синагога и православный храм, что вызвало сильный пожар в синагоге.

Читайте также:

SHOT: В Дербенте преступники обстреляли церковь и убили полицейского

В Дербенте поезд насмерть сбил подростка

В Дербенте застрелили президента NFC по грэпплингу и ММА
#поезд
#храм
#церковь
#пожар
#преступники
#дпс
#пост
#план
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число умерших во время хаджа в Саудовскую Аравию россиян достигло семи
Во время хаджа в Саудовскую Аравию умерли семь паломников из России
23 июня 2024, 20:20

Фото: iStock/Zurijeta

Во время хаджа в Мекку, Саудовская Аравия, скончались семь российских паломников, сообщил представитель российского генерального консульства в Джидде. Ранее сообщалось о пяти смертях.
«Всего во время хаджа умерли семь граждан России — двое мужчин и пять женщин. Причинами смерти стали обострение хронических заболеваний и физическое истощение на фоне экстремальной жары», — сообщил представитель агентства.
Глава российской «Хадж-миссии» Хизбулла Асуев сообщил РИА Новости, что только двое из умерших были зарегистрированы как паломники. Остальные имели туристические визы, которые не предназначены для совершения хаджа.

Читайте также:

Число умерших во время хаджа в Мекку превысило 1000 человек

Жительница Подмосковья погибла во время хаджа в Мекке

Четыре российских паломника умерли в Саудовской Аравии во время хаджа
#визы
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф