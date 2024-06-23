В Махачкале перекрыли выезды из города

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Сотрудники правоохранительных органов перекрыли выезды из Махачкалы, чтобы не допустить бегства из города пособников боевиков, сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Дагестан.
Предполагается, что пособники нападавших попытаются скрыться и покинуть пределы города.
Ранее МВД Дагестана сообщило о ликвидации четырех боевиков в Махачкале.
На фоне атак в Махачкале и Дербенте в Дагестане была введен режим контртеррористической операции.
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Александр Климов