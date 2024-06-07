Количество пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 130 человек

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Количество пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Кемерово возросло до 130 человек. Один человек погиб.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в медицинских учреждениях продолжают находиться 21 человек. 109 человек, в числе которых десять детей, получают помощь амбулаторно. Одного пассажира, получившего тяжёлые травмы, врачи не сумели спасти.
Столкновение двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово произошло 6 июня. У одного из них отказали тормоза во время спуска на крутом участке дороги. На повороте он врезался в другой стоящий трамвай. Удар был такой силы, что кабину трамвая буквально расплющило, а вагоновожатая получила множественные переломы. Некоторые пассажиры от удара вылетели через стекло на проезжую часть с плотным потоком автомобилей.
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Александр Бойцов