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Количество пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 130 человек

07 июня 2024, 09:58
Фото: istockphoto/Dmitry Shchukin

Фото: istockphoto/Dmitry Shchukin

Количество пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Кемерово возросло до 130 человек. Один человек погиб.


Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в медицинских учреждениях продолжают находиться 21 человек. 109 человек, в числе которых десять детей, получают помощь амбулаторно. Одного пассажира, получившего тяжёлые травмы, врачи не сумели спасти.

Столкновение двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово произошло 6 июня. У одного из них отказали тормоза во время спуска на крутом участке дороги. На повороте он врезался в другой стоящий трамвай. Удар был такой силы, что кабину трамвая буквально расплющило, а вагоновожатая получила множественные переломы. Некоторые пассажиры от удара вылетели через стекло на проезжую часть с плотным потоком автомобилей.

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Жительница Ставрополья насмерть забила знакомого за отказ в сексе на кладбище
07 июня 2024, 10:33

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky

Жительница Ставропольского края насмерть забила своего знакомого. Причиной стало то, что он отказался заниматься с ней сексом на кладбище.
Как установили следователи, ставропольчанка и её подруга в компании своего знакомого распивали спиртное. Место для пикника они выбрали довольно странное: кладбище города Михайловска. Мужчина отказал подозреваемой в интимной близости, на которой она настаивала, сочтя неподходящим для этого время и место.

Фигурантка пришла в ярость после отказа приятеля. Вместе с подругой они принялись избивать потерпевшего руками, ногами и всем, чем придётся. От тяжёлых травм и переломов мужчина скончался на месте. Тело погибшего женщины спрятали в лесополосе неподалёку от кладбища.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Их обвиняют в совершении убийства, совершённого группой лиц по предварительному сговору. На время следствия суд заключил женщин под стражу на два месяца.

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Зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева убили в Подмосковье
07 июня 2024, 10:28

Фото: istockphoto/tiero

Зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева убили в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Сообщается, что мужчину в подъезде подкараулил поклонник жены Еговцева Екатерины. Нападавший нанес жертве множественные ножевые ранения, что и стало причиной смерти.
По данным Telegram-канала «112», злоумышленник не единожды угрожал Еговцеву, было несколько обращений в полицию. Однако нападавший не перестал преследовать семью.

Уточняется, что Еговцев успел дать отпор злоумышленнику. Последний сейчас находится в больнице.

Похожий случай произошел в Башкирии, где мужчина напал на пожилого человека, а затем, отняв у него трость, стал избивать ею других пенсионерок. Злоумышленнику показалось, что одна из старушек, мимо которой он проходил, обсуждала его.

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В Польше найден мертвым один из самых богатых бизнесменов страны Ежи Кжановский
07 июня 2024, 10:18

Фото: istockphoto/Ivan Mezhui

Одного из самых богатых жителей Польши Ежи Кжановского нашли мертвым. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на польских правоохранителей.
«Поиски местного жителя были завершены. Около часа ночи спасатели обнаружили тело мужчины. Подтверждается, что погибший - пропавший 54-летний мужчина», – прокомментировал пресс-офицер полиции Кросно Павел Бужиньский.

Причины смерти пока неизвестны.

Есть информация, что в минувший четверг соучредитель компании «Новый стиль» Ежи Кжановский ушел из дома в городе Кростенке Выжным Подкарпатского воеводства и исчез. В поисках задействовали полицейских, спасателей, собак и дрон, оснащенный тепловизором.

Компания «Новый стиль» — крупнейшая в Европе по производству офисной мебели. В 2016 году бизнесмена обвинили в коррупции, однако дело не дошло до судебного разбирательства. Также соучредителем компании является брат Кжановского Адам.

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Наркодиллеры на велосипедах расстреляли полицейского в Домодедове
07 июня 2024, 09:21

Наркодиллеры на велосипедах расстреляли полицейского из пистолета в подмосковном Домодедове и скрылись, сотрудник правоохранительных органов госпитализирован с огнестрельными ранениями. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, капитан и майор МВД 5 июня патрулировали лесополосу в районе улицы Лунной. Тогда они увидели двух подозрительных молодых людей на велосипедах. Полицейские предположили, что парни раскидывали закладки наркотиков по кустам. Тогда правоохранители попросили у ребят документы и предложили сознаться, что именно они делают. Но один из велосипедистов достал пистолет и выстрелил три раза в полицейского, после чего оба преступника скрылись с места происшествия.

Мужчину с огнестрельными ранениями плеча и спины госпитализировали в городскую больницу. При этом ориентировки на велосипедистов разосланы по отделам. Их до сих пор разыскивают по всей Московской области.

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В Щёлкове задержали мужчину с крупной партией эфедрона
07 июня 2024, 09:16

Мужчину, подозреваемого в попытке сбыть крупную партию эфедрона, задержали в Щёлкове, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«34-летнего мужчину задержали у одного из домов микрорайона Лосиный-Остров-1 в поселении Загорянский городского округа Щёлково. У задержанного нашли три свёртка с эфедроном общей массой более полутора килограммов, а в его мобильном телефоне были фотографии координат тайников-закладок», — говорится в сообщении.
Обыск также провели в загорянской деревне Оболдино: там полицейские обнаружили ещё три свёртка с наркотиками. Задержанный рассказал, что должен был распределить эфедрон по тайникам в Московской области и Татарстане.

Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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В Кулакова москвичке случайно отрезали здоровую маточную трубу вместо воспалённой

Двое маленьких детей пропали в Свердловской области

В ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье погибли три человека
#наркотики
#криминал
#полиция
#щёлково
#мвд
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В Кулакова москвичке случайно отрезали здоровую маточную трубу вместо воспалённой
Москвичке по ошибке отрезали здоровую маточную трубу вместо воспалённой
07 июня 2024, 08:42

Фото: iStock/simpson33

В московском Центре гинекологии им. В.И. Кулакова женщине случайно отрезали здоровую маточную трубу вместо воспалённой, она осталась бесплодной. Об этом пишет Shot.
По словам женщины, в июне 2023 года у неё диагностировали воспаление левой маточной трубы и назначили операцию по удалению. Однако хирург Вячеслав Чурсин по ошибке вырезал не воспаленную трубу, а правую — здоровую.

После операции женщина неделю не могла восстановиться. За это время в левой маточной трубе скопился гной, и в организме развился смертельно опасный перитонит. Тогда была проведена повторная операция, и ей удалили уже воспалённый орган.

Очнувшейся после операции пациентке сказали, что теперь она бесплодна, так как у нее отсутствуют обе трубы. Чурсин объяснил удаление здорового органа «осложнениями во время операции», при этом почему он оставил воспалённую трубу, врач пояснить не смог.

Пострадавшая подала заявление в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали. Известно, что у нее есть 14-летний сын, однако москвичка ещё планировала беременность.

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Двое маленьких детей пропали в Свердловской области
МЧС: В Свердловской области ищут пропавших детей
07 июня 2024, 07:50

Фото: iStock/simpson33

В лесу Свердловской области уже более двух суток ищут пропавших детей. Об этом сообщили в МЧС России.
«12-летний Гриша и его 10-летняя сестра Вика ушли с дедушкой на рыбалку в лес к реке Липка 4 июня. По пути назад семья заблудилась. Дедушка смог выбраться, дети потерялись», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сотрудники МЧС вместе с полицией и добровольцами прочёсывают лес и его окрестности в Слободо-Туринском районе. Специально для поисков детей из Тюменской области приехали ещё 20 специалистов МЧС.

В настоящее время поиски продолжаются. За прошедшую ночь удалось обследовать два участка леса и прилегающих к нему дорог – всего 13 км. Однако детей пока не нашли.

По данным Shot, 4 июня дети вместе с дедушкой пошли в лес рядом с деревней Бурмакина. Пожилой мужчина вышел из леса на следующий день, рассказав, что чудом выбрался. При этом объяснить, как он разделился с детьми он не смог из-за проблем с речью после инсульта. Мама пропавших рассказала, что ранее они никогда не сбегали из дома.

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В ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье погибли три человека
В Забайкалье три человека погибли, 19 пострадали в аварии с машиной вахтовиков
07 июня 2024, 05:11

Фото: istock / gorodenkoff

В Могочинском районе Забайкальского края произошла авария с участием машины, которая перевозила вахтовых сотрудников. Об этом информирует пресс-служба Минздрава региона, передает РИА Новости.
«Девятнадцать пострадавших и трое погибших. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи Могочинской ЦРБ, сформирована бригада хирургического профиля. Состояние уточняется», — сказано в сообщении.
ДТП произошло утром 7 июня. Причина аварии не называется.

На место выехал Могочинский межрайонный прокурор Андрей Быков. По факту ДТП начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве перевернулся автозак с людьми, их достают через люки в крыше. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#машины
#новости
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Порномодель напала на кандидата на пост премьера-министра Британии
В Британии порномодель кинула в кандидата на пост премьера молочный коктейль
07 июня 2024, 02:32

Фото: istock / Chiociolla

В Великобритании порномодель напала на кандидата в премьер-минстры необычным способом. Девушка бросила в него банановый молочный коктейль. Об этом пишет Herald Sun.
Лидер движения Reform UK и кандидат на пост премьер-министра государства Найджел Фарадж начал свою предвыборную компанию в начале июня. Он беседовал с избирателями в городе Клактон-он-Си в графстве Эссекс.

Фарадж уже уходил из паба, в котором выступал с речью, когда какая-то женщина бросила в него стакан с банановым молочным коктейлем. Женщина обила политика и испачкать его костюм.

Нападавшей оказалась 25-летняя порномодель Виктория Томас Боуэн. Девушка выступает против консерваторов, которых представляет Фарадж. Боуэн зарабатывает деньги, продавая фото и видео эротического характера на платформе OnlyFans. Женщину задержали по подозрению в нападении и заключили под стражу.

Сам Фарадж посмеялся над таким способом атаки. Он приобрел десятки коктейлей для своих сторонников и опубликовал видео со словами: «Мои молочные коктейли влекут всех на предвыборную гонку».

Вместе с этим он назвал инцидент с девушкой «довольно пугающим».

«Никто не выходит и не проводит агитацию на улицах, как я, а это сопряжено с риском», — резюмировал политик.
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