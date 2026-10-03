Многодетная семья отравилась газом в российском городе
В городе Балашове шесть членов многодетной семьи оказались в больнице с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Саратовской области в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, все произошло в доме по улице Гагарина. В медучреждение госпитализировали мать и пятерых малолетних детей. Следователи считают, что причиной происшествия семьи могла стать неисправность газового оборудования.
В настоящий момент выясняются точные обстоятельства инцидента: правоохранители осматривают дом и проводят необходимые мероприятия. Они организовали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов Екатеринбурга из-за отравления газом погибла 13-летняя девочка.
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