Российская семья отравилась во время отдыха в отеле Египта
Российская семья отравилась во время отдыха в четырехзвездочном отеле Albatros Neverland Alf Leila Wa Leila в Хургаде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, родители с детьми питались только на территории гостиницы, и на второй день с момента заселения им стало плохо. У туристов начались сильные боли в животе и рвота. Они рассказали, что незадолго до недомогания ели пиццу. Отец семейства оказался в больнице по скорой, остальным помощь оказала врач при гостинице. Позже стало известно и о других случаях отравления в том же отеле.
Ранее сообщалось, что россияне, проживающие в семейном пятизвездочном отеле Bosphorus Sorgun в Турции, 23 раза обращались к страховщикам с жалобами на здоровье. С конца лета у туристов наблюдались одинаковые симптомы — тошнота, расстройство желудка и признаки гастроэнтерита.
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