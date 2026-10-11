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Российская семья отравилась во время отдыха в отеле Египта

Российская семья отравилась пиццей в четырехзвездочном отеле Хургады
Фото: iStock/Inveno Media

Российская семья отравилась во время отдыха в четырехзвездочном отеле Albatros Neverland Alf Leila Wa Leila в Хургаде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По его данным, родители с детьми питались только на территории гостиницы, и на второй день с момента заселения им стало плохо. У туристов начались сильные боли в животе и рвота. Они рассказали, что незадолго до недомогания ели пиццу. Отец семейства оказался в больнице по скорой, остальным помощь оказала врач при гостинице. Позже стало известно и о других случаях отравления в том же отеле.

Ранее сообщалось, что россияне, проживающие в семейном пятизвездочном отеле Bosphorus Sorgun в Турции, 23 раза обращались к страховщикам с жалобами на здоровье. С конца лета у туристов наблюдались одинаковые симптомы — тошнота, расстройство желудка и признаки гастроэнтерита.

Лидия Пономарева

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