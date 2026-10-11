Российская семья отравилась во время отдыха в отеле Египта

11 октября 2026, 14:20

Российская семья отравилась пиццей в четырехзвездочном отеле Хургады

Фото: iStock/Inveno Media

Российская семья отравилась во время отдыха в четырехзвездочном отеле Albatros Neverland Alf Leila Wa Leila в Хургаде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.