Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Выживший в авиакатастрофе пилот опроверг перевозку в самолёте миллиона долларов

Выживший в авиакатастрофе пилот опроверг перевозку в самолёте миллиона долларов

26 января 2024, 10:17
Фото: istockphoto/prill

Фото: istockphoto/prill

Российский пилот Аркадий Грачёв, управлявший самолётом Falcon 10, разбившимся в горах Афганистана, вместе с тремя другими выжившими в авиакатастрофе, прибыл в московский аэропорт Внуково. Он опроверг информацию о том, что на борту перевозилось около 1,2 миллиона долларов США.
Лётчик компании «Атлетик групп», принадлежащей, кстати, его жене, рассказал, что гордится своим экипажем, сумевшим после технического сбоя не «уронить» медицинский бизнес-джет, а посадить его на вершину горы. Выжившим приходилось жечь даже шнурки от обуви, чтобы не замёрзнуть, а после того, как их обнаружили спасатели, ещё пять часов идти по снегу до ближайшей деревни, передаёт РИА Новости.

Грачёв опроверг информацию о том, что в самолёте перевозились какие-то большие деньги. СМИ называли сумму 1,2 миллиона долларов. По словам пилота, у них были только личные деньги, часть которых они отдали местным афганцам в знак благодарности за помощь и доброе отношение. По словам пилота, простые люди даже приносили им в больницу домашнюю пищу.


Лётчик сообщил, что теперь, после возвращения домой, он и его товарищи будут проходить дальнейшее лечение и сотрудничать со следствием в целях установления всех обстоятельств катастрофы. Все четверо уже получили вызов в прокуратуру.

Читайте также:

Пилоту разбившегося в Афганистане самолёта грозит до 10 лет тюрьмы

СК РФ назвал приоритетную версию гибели самолёта Falcon 10 в Афганистане

Талибы* опубликовали видео с выжившими после крушения Falcon 10 в Афганистане

* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#спасатели
#деньги
#помощь
#горы
#лечение
#сми
#компании
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шереметьево задержали пассажира, который пытался пронести в самолёт гранату
26 января 2024, 11:36

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В московском аэропорту Шереметьево задержали пассажира, который пытался попасть в самолёт с боевой гранатой, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, около шести часов утра 26 января сотрудники безопасности аэропорта Шереметьево обнаружили в багаже 34-летнего пассажира, который улетал в Оренбург, гранату. Место происшествия оцепили, на помощь вызвали взрывотехников Росгвардии.

Правоохранители выяснили, что россиянин пытался улететь с боевой гранатой Ф-1.

Выяснилось, что планировавший улететь в Оренбург мужчина 16 лет назад привлекался к уголовной ответственности за кражу. В настоящий момент с задержанным работают сотрудники полиции.

Читайте также:

Поддерживающему СВО актёру Шагину пришла подозрительная посылка со статуэткой

Шестиклассницу из Москвы поймали с мефедроном

ФСБ задержала двух украинских агентов в Ростове-на-Дону
#шереметьево
#полиция
#аэропорт
#граната
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В поле под Белгородом нашли труп судебного пристава с простреленной головой
26 января 2024, 11:22

Фото: iStock/Motortion

В поле Белгородской области нашли труп судебного пристава с простреленной головой, его искали около суток. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, днём 24 января 41-летний младший судебный пристав выехал по рабочим делам из отделения ФССП в городе Валуйки. Однако домой он не вернулся и перестал выходить на связь. Тогда его родственники обратились в полицию. Мужчину искали почти сутки. 25 января его тело обнаружили в поле возле села Шелаево, где он проживал. У мужчины была прострелена голова. Рядом с телом полицейские нашли две гильзы, мобильный телефон и табельное оружие.

По предварительным данным, следователи обнаружили на машине убитого отпечатки пальцев, которые принадлежат постороннему человеку. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия, а также точную причину смерти пристава.

Читайте также:

На севере Москвы в квартире обнаружили сразу три трупа мужчин

В Уфе 72-летняя неходячая пенсионерка два дня пролежала под трупом мужа

В Тюменской области случайно нашли пропавшего 15 лет назад мужчину
#телефон
#дело
#фссп
#оружие
#уголовное дело
#следователи
#полицейские
#мужчины
#происшествия
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шестиклассницу из Москвы поймали с мефедроном
26 января 2024, 11:17

Фото: iStock/lekcej

В одной из лучших школ Москвы шестиклассницу поймали с пакетиком мефедрона, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошёл в столичной гимназии №1562, которая входит в топ-30 лучших школ Москвы.

Пакетик с наркотиками выпал из рюкзака ученицы, это заметила заместитель директора и попыталась задержать девочку, но той удалось сбежать.

Выяснилось, что девочка состоит на учёте в психдиспансере, а раньше была участницей скандального объединения ЧВК «Рёдан».

Также стало ясно, что шестиклассницу на наркотики подсадила её подруга. Вместе они оказались замешенными в целой криминальной схеме. В настоящий момент в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Читайте также:

В петербургском порту задержали больше тонны кокаина, спрятанного в кофе

В Балашихе задержали водителя автобуса с мефедроном и курительной трубкой

ФСБ: Студентка из Воронежа собиралась перевезти в Европу 673 кг кокаина
#наркотики
#чвк
#москва
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ задержала двух украинских агентов в Ростове-на-Дону
26 января 2024, 10:29

Фото: iStock/BrianAJackson

В Ростове-на-Дону задержали двух украинских агентов, об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена», — задержаны два гражданина Российской Федерации», — сообщили представители Федеральной службы безопасности.

Удалось установить, что задержанные самостоятельно связались с украинской стороны и предложили им предоставление информации о российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции. За это фигуранты попросили денежное вознаграждение.

Отмечается, что мужчины послушно выполняли задания украинских кураторов и сообщали данные о местоположении военной техники и личного состава российской армии.

В настоящий момент фигуранты находятся в следственном изоляторе.

Читайте также:

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который собирался воевать за ВСУ

В Рыбинске предотвратили теракт на военном предприятии

Житель Владивостока может отправиться на СВО после оскорблений РФ в прямом эфире
#фсб
#украина
#задержание
#сизо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК опубликовал видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области
26 января 2024, 10:16

Фото: iStock/Alexey Kartsev

В сети появилось видео с места крушения военного самолёта Ил-76 в Белгородской области, кадры публикует Следственный комитет РФ в своём Telegram-канале.
Как отметили в ведомстве, в настоящий момент на месте крушения работают следователи.
Напомним, Ил-76 разбился 24 января около 11 часов утра в поле рядом с белгородской деревней Яблоново. Как стало известно позже, пилоты намеренно увели падающий борт от жилых домов, чтобы спасти жизни мирных граждан.

На борту самолёта находились 65 украинских военнопленных, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они трагически погибли.

Прямо перед крушение экипаж воздушного судна успел сообщить, что самолёт подвергся внешнему воздействию. По первым результатам расследования СК, самолёт сбила зенитная ракета, прилетевшая с Украины.

Читайте также:

СК опубликовал первые результаты расследования крушения Ил-76

В обломках сбитого ВСУ Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты

В Белгородской области обнаружили чёрные ящики разбившегося Ил-76
#следственный комитет
#белгород
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поддерживающему СВО актёру Шагину пришла подозрительная посылка со статуэткой
26 января 2024, 09:52

Фото: iStock/aerogondo

Актёру Антону Шагину пришла подозрительная посылка со статуэткой, которую он не заказывал, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Шагин получил посылку, в которой находилось статуэтка богини Фемиды. Однако, ничего подобного звезда российского кино не заказывал. Вспомнив историю военного корреспондента Владлена Татарского, который погиб от взорвавшейся статуэтки, Шагин обратился в полицию. Отметим, что актёр активно поддерживает проведение спецоперации на Украине.

Правоохранители следы взрывных устройств в посылке не обнаружили.

Не так давно Шагин заказывал себе баян, который должен быть служить реквизитом для нового фильма. Предположительно, статуэтку ему прислали по ошибке.

Читайте также:

Трепову* приговорили к 27 годам колонии и штрафу 600 тысяч рублей за теракт

Суд удовлетворил иски к Треповой* на 16,5 миллионов рублей по делу о теракте

«Больно и стыдно»: Трепова* отказалась признавать вину в суде

*Признана террористкой и экстремистской на территории РФ
#актёр
#посылка
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В гараже жителя Подмосковья нашли запас наркотиков
26 января 2024, 09:40

Фото: iStock/lekcej

Наркотики и приспособления для их курения нашли в гараже 37-летнего жителя городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При осмотре гаража полицейские обнаружили девять свёртков, три пластиковых контейнера и два пакета с веществом растительного происхождения. Кроме того, в гараже были электронные весы, стеклянная колба и пластиковые бутылки с отрезанными донышками», – отмечается в сообщении.
Экспертиза содержимого одного их пакетов показала, что это конопля. Общая масса содержимого пакета составила около килограмма.

Мужчина заявил, что он сам вырастил марихуану осенью прошлого года и исключительно для личного потребления, а также рассказал, что «делянку» устроил рядом со своим домом в посёлке Хорлово.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Читайте также:

В Кашире задержали водителя каршеринга с грузом наркотиков

В Балашихе задержали водителя автобуса с мефедроном и курительной трубкой

Взявший фамилию Миллиардер рецидивист вернулся с СВО и попался с наркотиками
#наркотики
#воскресенск
#конопля
#полиция
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жену экс-губернатора Подмосковья развели на два млн рублей
Жена экс-губернатора Подмосковья перевела мошенникам более 2 млн рублей
26 января 2024, 09:38

Фото: iStock/Diy13

Супруга бывшего губернатора Московской области Бориса Громовова Фаина перевела мошенникам два миллиона 250 тысяч рублей, испугавшись взлома аккаунта на Госуслугах. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, утром 23 января Громовой позвонили и сообщили, что ее аккаунт на Госуслугах взломали неизвестные, и теперь ее банковские счета находятся под угрозой. Ей сказали, что деньги срочно нужно перевести на безопасный счет.

Тогда женщина срочно отправилась в Сбербанк и сняла деньги со счетов. Затем она отправилась в отделение банка Уралсиб на Тверской-Ямской. Там она успела внести 2 млн 250 тысяч рублей. Однако далее у нее возникли проблемы, и она обратилась к сотрудникам банка. Однако они вовремя поняли, что Громову обманывают и не дали ей завершить перевод всех денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, Борис Громов возглавлял Московскую область с 2000 по 2012 годы.

Читайте также:

Психолог из Хабаровска поверила брачному аферисту и лишилась сбережений

Телефонные мошенники выманили у 95-летнего жителя Черноголовки 800 тыс рублей

Мошенники обманывают россиян через фейковые профили директоров фирм
#деньги
#психолог
#дело
#мошенники
#уголовное дело
#сбербанк
#женщина
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выживший пилот разбившегося Falcon 10 рассказал о трагедии
26 января 2024, 08:46

Фото: istockphoto/porpeller

Пилот разбившегося в афганских горах самолёта Falcon 10 Аркадий Грачёв назвал причиной катастрофы технические проблемы. Он также сообщил, что вместе с другими участниками смертельного рейса получил вызов в прокуратуру.
Лётчик отметил грамотные действия экипажа, благодаря которым удалось посадить неисправный бизнес-джет, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что падения не было — была совершена экстренная посадка на вершине горы. Более полутора суток четверо выживших ожидали прихода помощи. Для того, чтобы согреться, им приходилось жечь даже шнурки от обуви. Потом спасатели около пяти часов выводили их к деревне.

Грачёв также отметил чуткое и доброе отношение простых афганцев, которые приносили им в больницу домашнюю еду, спрашивали, чем могут помочь. Он также добавил, что дома, в России, экипаж будет проходить дополнительное лечение и участвовать в следственных мероприятиях, направленных на выяснение всех обстоятельств крушения. То, что на борту перевозилась крупная сумма денег, о чём писали в СМИ, лётчик отрицает.

Читайте также:

Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане россияне прилетели в Москву

Из самолета Falcon 10, который разбился в Афганистане, украли $1,2 млн

СК РФ назвал приоритетную версию гибели самолёта Falcon 10 в Афганистане
#спасатели
#горы
#бизнес
#лечение
#дома
#афганистан
#самолет
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф