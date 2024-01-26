Выживший в авиакатастрофе пилот опроверг перевозку в самолёте миллиона долларов

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Российский пилот Аркадий Грачёв, управлявший самолётом Falcon 10, разбившимся в горах Афганистана, вместе с тремя другими выжившими в авиакатастрофе, прибыл в московский аэропорт Внуково. Он опроверг информацию о том, что на борту перевозилось около 1,2 миллиона долларов США.
Лётчик компании «Атлетик групп», принадлежащей, кстати, его жене, рассказал, что гордится своим экипажем, сумевшим после технического сбоя не «уронить» медицинский бизнес-джет, а посадить его на вершину горы. Выжившим приходилось жечь даже шнурки от обуви, чтобы не замёрзнуть, а после того, как их обнаружили спасатели, ещё пять часов идти по снегу до ближайшей деревни, передаёт РИА Новости.
Грачёв опроверг информацию о том, что в самолёте перевозились какие-то большие деньги. СМИ называли сумму 1,2 миллиона долларов. По словам пилота, у них были только личные деньги, часть которых они отдали местным афганцам в знак благодарности за помощь и доброе отношение. По словам пилота, простые люди даже приносили им в больницу домашнюю пищу.
Лётчик сообщил, что теперь, после возвращения домой, он и его товарищи будут проходить дальнейшее лечение и сотрудничать со следствием в целях установления всех обстоятельств катастрофы. Все четверо уже получили вызов в прокуратуру.
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Грачёв опроверг информацию о том, что в самолёте перевозились какие-то большие деньги. СМИ называли сумму 1,2 миллиона долларов. По словам пилота, у них были только личные деньги, часть которых они отдали местным афганцам в знак благодарности за помощь и доброе отношение. По словам пилота, простые люди даже приносили им в больницу домашнюю пищу.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов