Колодец без ограждения едва не унес жизнь российской школьницы

19 января 2026, 10:46

Пятиклассница провалилась в открытый колодец по пути в школу №100ф в Краснодаре

Фото: iStock/Rishad Allaberdiev

В Краснодаре произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. Пятиклассница, идущая в школу №100ф, провалилась в открытый колодец на улице 75-летия Победы. Девочка не заметила опасную дыру, скрытую под слоем снега. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.