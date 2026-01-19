Колодец без ограждения едва не унес жизнь российской школьницы
В Краснодаре произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. Пятиклассница, идущая в школу №100ф, провалилась в открытый колодец на улице 75-летия Победы. Девочка не заметила опасную дыру, скрытую под слоем снега. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.
На её крики отозвались прохожие, которые поспешили на помощь и вытащили малышку на поверхность. Очевидцы рассказали, что рядом с колодцем ведется стройка, но никаких ограждений не установлено.
На звонок журналистов застройщик заявил, что его компания не имеет отношения к ситуации и посоветовал обратиться в управляющую компанию. Прокуратура округа начала проверку по факту происшествия, чтобы выяснить обстоятельства и привлечь виновных к ответственности.
