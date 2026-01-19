В Махачкале самолёт из Минеральных Вод выкатился за пределы взлётной полосы
В аэропорту Махачкалы самолёт из Минеральных Вод выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По предварительной информации, никто не пострадал. Экипаж и пассажиры благополучно покинули борт. Самолёт не получил повреждений и остался на месте до завершения проверки.
Ещё два рейса не смогли приземлиться в Махачкале. Пилоты приняли решение уйти на запасной аэродром. Причиной стало плохое сцепление колёс с покрытием ВПП из-за погодных условий. Специалисты аэропорта и профильные службы выясняют обстоятельства произошедшего.
