Колокольня старинной церкви обрушилась из-за пожара на севере Франции

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На севере Франции в результате сильного пожара обрушилась колокольня церкви Непорочного зачатия. Об этом пишет газета La Voix du Nord.
Отмечается, что возгорание церкви в коммуне Сен-Омер произошло в 04:00 по местному времени. Сначала огонь вспыхнул в ризнице, после чего быстро распространился по всему зданию, дойдя до крыши
Спустя час после возгорания произошло обрушение колокольни.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Однако в целях безопасности была проведена эвакуация 57 жителей находящихся рядом домов.
Издание отмечает, что церковь была возведена в XIX веке. С 2015 по 2018 годы в ней проводилась масштабная реставрация. Тогда из здания были удалены детали из свинца и асбеста, что во время пожара помогло избежать сильного токсичного дыма.
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Спустя час после возгорания произошло обрушение колокольни.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Однако в целях безопасности была проведена эвакуация 57 жителей находящихся рядом домов.
Издание отмечает, что церковь была возведена в XIX веке. С 2015 по 2018 годы в ней проводилась масштабная реставрация. Тогда из здания были удалены детали из свинца и асбеста, что во время пожара помогло избежать сильного токсичного дыма.
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Анастасия Чинкова