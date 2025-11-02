«Колола шприцом в голову»: Россиянка расправилась с 2-месячным сыном из-за плача

02 ноября 2025, 21:56

Суд в Бурятии приговорил мать к 13 годам колонии за убийство двухмесячного сына

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Суд в Бурятии приговорил 35-летнюю жительницу Улан-Удэ к 13 годам колонии за убийство её двухмесячного сына. Подробности сообщает «КП-Иркутск».