«Колола шприцом в голову»: Россиянка расправилась с 2-месячным сыном из-за плача
Суд в Бурятии приговорил 35-летнюю жительницу Улан-Удэ к 13 годам колонии за убийство её двухмесячного сына. Подробности сообщает «КП-Иркутск».
Инцидент произошёл в октябре 2024 года в частном доме на улице 502 км. В ночь на 9 октября младенец заплакал. По информации следствия, мать в ярости набросилась на ребёнка. Она избила его, а затем сделала малышу множественные уколы в голову шприцами с сильнодействующим препаратом.
Мальчик скончался от полученных повреждений. Женщина не вызвала скорую помощь, а попыталась скрыться, но её задержали. Суд отклонил её версию о послеродовой депрессии, так как экспертиза показала, что она осознавала свои действия.
Её преступление квалифицировали как убийство малолетнего с особой жестокостью. Старшего ребёнка осужденной, 8-летнего мальчика, передали на воспитание бабушке.
Читайте также: