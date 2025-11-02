Под Новосибирском пять девушек устроили жестокую расправу над школьницей

02 ноября 2025, 21:23

В Новосибирской области девушки избили школьницу после ссоры в интернет-чате

Фото: Istock/AUNG MYO HTWE

В Тогучинском районе Новосибирской области пятеро 19-летних девушек два часа избивали 15-летнюю школьницу. От ударов подросток потеряла сознание. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.