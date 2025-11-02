Под Новосибирском пять девушек устроили жестокую расправу над школьницей
В Тогучинском районе Новосибирской области пятеро 19-летних девушек два часа избивали 15-летнюю школьницу. От ударов подросток потеряла сознание. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Инцидент произошёл в ночь с 26 на 27 октября в посёлке Горный. Конфликт начался в интернет-чате. Школьница вышла из переписки, но её знакомая позвала девочку в гости и вызвала других участниц ссоры.
Девушки избивали несовершеннолетнюю. Хозяйка квартиры снимала происходящее на видео. Через два часа школьница потеряла сознание. Когда жертва очнулась, агрессоры угрожали ей и на время забрали её сумку. Потерпевшая два дня скрывала случившееся.
После заявления в полицию семья получила угрозы и опубликовала видео избиения. У избитой девочки диагностировали сотрясение мозга и ушибы. Полиция установила всех участников инцидента и назначила экспертизу. Решение по делу вынесут после полной проверки.
