Кольцо Наполеона украли из его резиденции в Бельгии

19 декабря 2025, 22:01

RTBF: неизвестные похитили кольцо Наполеона из музея в Бельгии

Фото: iStock/AnnaStills

Неизвестные ограбили музей Последней Ставки Наполеона в Бельгии. Об этом сообщил телеканал RTBF.