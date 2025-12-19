Кольцо Наполеона украли из его резиденции в Бельгии
Неизвестные ограбили музей Последней Ставки Наполеона в Бельгии. Об этом сообщил телеканал RTBF.
По его данным, все произошло в ночь с 17 на 18 декабря в коммуне Женап. Двое преступников разбили окно и пробрались в здание. Они похитили золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее императору, а также золотые и серебряные монеты его эпохи. В связи с кражей проводят расследование.
Это уже не первое ограбление, связанное с наследием Наполеона. В октябре неизвестные за семь минут украли драгоценности из коллекции императора в парижском Лувре. Стоимость похищенных украшений составила 88 миллионов евро.
