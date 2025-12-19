Загадочный преступник угнал машину с пятилетней девочкой внутри
В Малайзии загадочный преступник угнал автомобиль, в котором находилась пятилетняя девочка. Об этом сообщает Mothership.
Инцидент произошел утром 18 декабря в городе Петалинг-Джая. Родители оставили ребенка в машине и ненадолго отлучились в кафе, чтобы купить завтрак. Когда они вернулись, автомобиля на парковке уже не было. Супруги сразу вызвали полицию.
Спустя три часа машину нашли брошенной возле жилого комплекса. Девочка сидела на заднем сиденье и не пострадала. Стражи порядка начали расследование, личность и мотивы угонщика они пока не установили.
Начальник городской полиции призвал родителей ни при каких обстоятельствах не оставлять детей в транспортных средствах без присмотра.
