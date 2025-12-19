Семья села в самолет с мертвой родственницей и сорвала рейс
Семья села в самолет с бездыханной родственницей в Испании. Об этом пишет газета Daily Mail.
В итоге рейс из Малаги до Лондона задержали на 12 часов из-за тела 89-летней пассажирки. По словам очевидцев, пятеро родственников завезли ее в салон на инвалидной коляске. Один из попутчиков утверждает, что слышал, как они представились врачами.
Работники еще при посадке обратили внимание на плохое состояние пенсионерки, однако семья заверила, что та «просто устала». Когда самолет поворачивался к взлетно-посадочной полосе, пилоты внезапно остановили его. Причиной стало сообщение о том, что женщина погибла.
В авиакомпании EasyJet заявили, что туристы ошибались — у пассажирки была справка, подтверждающая, что она может лететь. Там отметили, что женщина была жива, когда прошла на посадку.
