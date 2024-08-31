Армия России улучшила позиции в Волчанске

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Вооруженные силы России (ВС РФ) улучшили позиции в Волчанске, проходят городские бои. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.
Он напомнил, что речка Волча разделяет город на северную и южную части.
Глава российской администрации Харьковской области указал на то, что бойцы улучшают свои позиции в районе «именно жилой зоны».
Ранее Ганчев заявил, что в Харьковской области около 50 населенных пунктов взяты под контроль ВС РФ.
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«Они контролируются сейчас пока еще вооруженными формированиями (Украины) на южную часть города», – отметил он.
Глава российской администрации Харьковской области указал на то, что бойцы улучшают свои позиции в районе «именно жилой зоны».
Ранее Ганчев заявил, что в Харьковской области около 50 населенных пунктов взяты под контроль ВС РФ.
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Александр Климов