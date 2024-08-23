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Российские Вооруженные силы (ВС РФ)сделают все возможное для купирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он также рассказал о перспективах завершения специальной военной операции (СВО). По его словам, это момент, когда украинские войска вошли на территорию Курской области.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Курскую область ракетами, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и авиабомбами.
Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке крупного подразделения ВСУ. Приграничный город Суджа был подвергнут мощному обстрелу и в значительной степени разрушен.
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«Погибают от рук своих товарищей»: Алаудинов заявил, что ВСУ мешают эвакуации пленных
«История повторяется, фашист второй раз ломает здесь свои зубы», – заявил Алаудинов.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Курскую область ракетами, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и авиабомбами.
Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке крупного подразделения ВСУ. Приграничный город Суджа был подвергнут мощному обстрелу и в значительной степени разрушен.
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Александр Климов