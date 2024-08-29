Стало известно, что будет с Украиной за атаку на Курскую область

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина понесет серьезные последствия за атаку украинских войск на Курскую область.
В своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН он отметил, что российские войска активно освобождают оставшиеся опорные пункты, которые ВСУ укрепляли и удерживали с 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.
В начале августа украинские подразделения предприняли наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу. Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.
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«Сейчас, в отсутствие резервов ВСУ в Курской области, российские войска последовательно освобождают эти позиции. Это только начало. Украине еще предстоит сполна расплатиться за свою "курскую авантюру"», — заявил Полянский.
В начале августа украинские подразделения предприняли наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу. Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.
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Елена Перлова