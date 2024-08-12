Командир «Ахмата» заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области

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В течение дня в районах Мартыновки и Суджи Курской области бойцы «Ахмата» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО Министерства обороны России уничтожили один танк, семь БТР-БМП, 13 бронемашин, девять пикапов и другую военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командующий спецназом «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО. Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», – высказался Алаудинов о рекордных потерях ВСУ.
Ранее командующий «Ахмат» предупредил, что за последние дни количество разведывательно-диверсионных акций против России увеличилось в несколько раз. Командующий подчеркнул, что в сети появились десятки фальшивых Telehra,-каналов, якобы связанных с подразделением спецназа «Ахмат, делаюших ложные заявления и собирающих деньги.
До этого генерал-майор заявил, что боевые действия в Курской области можно назвать решающим сражением специальной военной операции (СВО). По его словам, после этого падет не только Украина, но и весь блок НАТО, поддерживающий Киев.
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Александр Климов