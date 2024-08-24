Командир «Ахмата» заявил об уничтожении техники ВСУ под Курском

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Бойцы спецназа «Ахмат» за минувшие сутки уничтожили более десяти единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, за сутки украинская армия потеряла пять боевых бронированных машин (ББМ), один танк, один комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель», а также «пять-шесть единиц автомобильной техники» и одно артиллерийское орудие.
Ранее командир «Ахмата» заявил, что российские войска сделают все необходимое для полного разгрома ВСУ в Курской области. Он также упомянул о перспективах завершения специальной военной операции (СВО).
Читайте также:
В подполье сообщили о ликвидации собравшихся в Курскую область бойцов ВСУ
Пункт дислокации ВСУ на Украине ликвидировали
В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к атаке с Черного моря
«И много пехоты уничтожено. Морпехи сегодня опять хорошо отличились. Они взяли населенный пункт, взяли десять пленных», – подчеркнул Алаудинов.
Ранее командир «Ахмата» заявил, что российские войска сделают все необходимое для полного разгрома ВСУ в Курской области. Он также упомянул о перспективах завершения специальной военной операции (СВО).
Читайте также:
В подполье сообщили о ликвидации собравшихся в Курскую область бойцов ВСУ
Пункт дислокации ВСУ на Украине ликвидировали
В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к атаке с Черного моря
Александр Климов