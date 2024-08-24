В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к атаке с Черного моря

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с западным вооружением готовят наступление в направлении Херсона со стороны Черного моря. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в состав техники входят несколько безэкипажных катеров, штурмовые лодки и вертолеты. По словам Сальдо, в ближайшее время украинские силы попытаются высадиться на Тендровской и Кимберской косах. Глава региона отметил, что цель операции ВСУ – «поставить там флаги и показать Западу, что они якобы закрепились на территории Херсонской области».
Ранее Сальдо сообщил, что в Херсонской области был уничтожен катер и группа бойцов ВСУ. По его словам, оператор беспилотника обнаружил моторную лодку с шестью боевиками, двигавшуюся по реке в сторону одного из островов, и передал данные в пункт управления.
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Александр Климов