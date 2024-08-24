Пункт дислокации ВСУ на Украине ликвидировали

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Удару подвергся пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, передает РИА Новости со ссылкой на источники в подполье.
По словам собеседника агентства, Краснополье «получило три прилета ФАБов», один из которых поразил бывшую военную часть противовоздушной обороны (ПВО), где украинская армия разместила ПВД.
Ранее российские войска нанесли ракетный удар по бункеру в Сумской области, где Владимир Зеленский встречался с командующим ВСУ Александром Сырским.
До этого, в июле, ВСУ сдали ВС РФ координаты бункера генералов ВСУ для последующих ударов российскими «Кинжалами».
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Ранее российские войска нанесли ракетный удар по бункеру в Сумской области, где Владимир Зеленский встречался с командующим ВСУ Александром Сырским.
До этого, в июле, ВСУ сдали ВС РФ координаты бункера генералов ВСУ для последующих ударов российскими «Кинжалами».
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Александр Климов