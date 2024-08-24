По меньшей мере 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые собирались отправиться в Курскую область, были уничтожены в результате удара фугасными авиабомбами в Глухове Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор сопротивления пророссийской николаевской группы Сергей Лебедев.