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По меньшей мере 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые собирались отправиться в Курскую область, были уничтожены в результате удара фугасными авиабомбами в Глухове Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор сопротивления пророссийской николаевской группы Сергей Лебедев.
«Примерно два десятка ранены, кто-то убежал и не вернулся», – рассказал он о потерях противника.
Подпольщик также заявил, что пять авиаударов были нанесены по пункту переброски техники и временному складу боеприпасов ВСУ в селе Береза Сумской области. Как отметил Лебедев, в этом районе находится железнодорожный узел, где «прямо с составов в степи и кустарники снимают военную технику».
Ранее был ликвидирован пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в районе Сумской области. По данным подполья, Краснополье Краснополье «получило три прилета ФАБов», один из которых поразил бывшую военную часть противовоздушной обороны (ПВО), где украинская армия разместила ПВД.
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Александр Климов